Новый репортаж WarGonzo об операции ЧВК Вагнер по освобождению Бахмута (бывший Артемовск) посвящен памяти погибшего 2 апреля в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом при анонсе выхода материала сообщил глава проекта Семен Пегов

Новый репортаж WarGonzo об операции ЧВК "Вагнер" по освобождению Бахмута (бывший Артемовск) посвящен памяти погибшего 2 апреля в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом при анонсе выхода материала глава проекта Семен ПеговРолик, который выйдет сегодня вечером, расскажет о текущей оперативной обстановке в городе. Кроме того, журналисты засняли процесс эвакуации гражданских лиц из зоны боестолкновения "музыкантами"."Вместе с военными мы попали в настоящее месиво и осуществили штурм. Противник попытался контратаковать и отжать обратно несколько зданий", — отметил глава WarGonzo.Пегов добавил, что команда продолжит работать в зоне СВО и выпускать репортажи. По его словам, военных корреспондентов не устрашил теракт в Санкт-Петербурге."Наш репортаж посвящен памяти Владлена Татарского. Мы понимаем, что враг хотел устрашить военкоров. Однако это не сработало, и мы все равно останемся на передовой!" — заключил Пегов.Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают наступление на Бахмут. Сейчас «музыканты» контролируют все стратегически важные точки в городе.