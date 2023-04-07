Житель города Владимира оштрафован за применение насилия и оскорбления в адрес сотрудников...

Житель города Владимира оштрафован за применение насилия и оскорбления в адрес сотрудников полиции.Судом установлено, что 27 августа прошлого года на праздновании Дня города Владимир на Большой Московской улице он вступил в конфликт с сотрудниками полиции.В ходе которого публично оскорбил нецензурной бранью семерых полицейских, а двоим из них нанес удары по ноге. В суде вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся. Он оштрафован на 120 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en