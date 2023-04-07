Вместо восторгов от весеннего тепла – разочарование. Жители Владимира пожаловались в соцсетях на разбросанные по улицам города “мусорные подснежники”. На кадрах дорога по улице Сакко

Вместо восторгов от весеннего тепла – разочарование. Жители Владимира пожаловались в соцсетях на разбросанные по улицам города “мусорные подснежники”. На кадрах дорога по улице Сакко и Ванцетти. Люди говорят, по четной стороне от музыкальной фабрики до рынка территория захламлена спиленными ветками и бытовыми отходами. Комментарий из соцсетей Вокруг одна грязь, мусор и ветки. Несколько раз