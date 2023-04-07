Жительница Владимирской области стала инвалидом из-за одного рокового укола. Хотела поправить...

Жительница Владимирской области стала инвалидом из-за одного рокового укола.Хотела поправить здоровье, но вместо этого пережила клиническую смерть и стала инвалидом. Почему врачи не признают свою ошибку? Мать троих детей из Судогды пытается добиться компенсации. Репортаж Максима Калашникова.Екатерина Минаева третий год прикована к постели. Сейчас в ней сложно узнать жизнерадостную женщину с семейных фотографий. Роковым стал один укол.Екатерина Минаева, пострадавшая:- Спина стала ужасно болеть. И решила, думала - если сделаю, будет ли мне легче. В итоге результат какой получился.Екатерина хотела избавиться от боли в спине и обратилась в одну из платных клиник Нижнего Новгорода. В итоге - остановка сердца, кома и 40 дней в реанимации. Осложнил ситуацию подцепленный в больнице ковид. Домой мать троих детей вернулась с первой группой инвалидности - введенный ей "Лидокаин" поразил нервную систему. Екатерина почти потеряла зрение, у неё проблемы с памятью, поначалу женщина даже не узнавала родных.Анастасия Струкова, родная сестра Екатерины:- Потому что она, когда приехала из больницы, она вообще твердила, что у неё сын умер, младший. Когда ей сказали то, что он живой, она говорила - вы чего мне врете. У неё истерики были.Анастасия - младшая сестра Екатерины. Ей трудно говорить. Трагедия забрала жизнь отца - от горя не выдержало сердце.Анастасия Струкова, родная сестра Екатерины:- Простите. Всё очень тяжело это. Чтобы ухаживать за сестрой и племянниками, один из них инвалид детства, другой - с особенностями развития, Анастасия уволилась с работы. Лишь недавно детей забрал бывший муж, Екатерина развелась за несколько месяцев до трагедии.Почти сразу пострадавшая обратилась за помощью к юристам. Но заявления во все возможные инстанции оставались без ответа. Никто не видел состава преступления, говорит адвокат. Уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда по неосторожности" завели только через полтора года. После обращения к руководству Следственного комитета страны. Вина врачей доказана, но дело закрыто - истёк срок давности. Сейчас юристы через суд пытаются добиться выплаты пострадавшей денежной компенсации.Эмиль Алиев, адвокат:- 5 миллионов рублей - если взять международную практику возмещения тяжкого вреда здоровья медицинской организации - то это просто слезы, просто копейки для данной ситуации. Этих денег им хватит может на год- полтора. Как они будут жить дальше - непонятно.Адвокат утверждает- врачи допустили халатность. Не проверили состояние здоровья пациентки и ввели препарат, на который у неё аллергия. И даже не оформили необходимые документы об оказании платных услуг.Максим Калашников:- Заседание суда по делу сделали закрытым. Ответчик не захотел присутствия сторонних лиц, тем более СМИ. Как говорят адвокат и сестра потерпевшей, медики свою вину не признают. Всю ответственность за случившееся врачи перекладывают на Екатерину.Мы направили официальный запрос в клинику с просьбой дать комментарии по ситуации, но пока не получили ответа. Следующее судебное слушание пройдет 19 апреля.Максим Калашников, Егор Герасимов. Вести-Владимир.