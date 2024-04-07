Какие города во Владимирской области признаны Минстроем «некомфортными» для жизни? В Министерстве...

Какие города во Владимирской области признаны Минстроем «некомфортными» для жизни?В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации составили рейтинги городов по их удобству для проживания. Для анализа брали данные, полученные от субъектов РФ, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ.Рейтинг составляется ежегодно, по всей России. Конкретно во Владимирской области оценивали качество жизни в 23 городах. В сравнении с 2022 годом количество городов с благоприятной средой в текущем году выросло на 39%.Среднее значение баллов в регионе — 208. «Неудобными» и «некомфортными» городами в регионе признаны:- Камешково (176 баллов).- Курлово (163 балла).- Костерево (180 баллов).Лучшими городами Владимирской области стали:- Юрьев-Польский (242 балла).- Суздаль (225 баллов).- Гороховец (236 балла).Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник.