Какие города во Владимирской области признаны Минстроем «некомфортными» для жизни?
В Министерстве...
Какие города во Владимирской области признаны Минстроем «некомфортными» для жизни?
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации составили рейтинги городов по их удобству для проживания. Для анализа брали данные, полученные от субъектов РФ, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ.
Рейтинг составляется ежегодно, по всей России. Конкретно во Владимирской области оценивали качество жизни в 23 городах. В сравнении с 2022 годом количество городов с благоприятной средой в текущем году выросло на 39%.
Среднее значение баллов в регионе — 208. «Неудобными» и «некомфортными» городами в регионе признаны:
- Камешково (176 баллов).
- Курлово (163 балла).
- Костерево (180 баллов).
Лучшими городами Владимирской области стали:
- Юрьев-Польский (242 балла).
- Суздаль (225 баллов).
- Гороховец (236 балла).
Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник.