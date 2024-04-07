Какое количество твёрдых бытовых отходов во Владимирской области идёт во вторичную...

Какое количество твёрдых бытовых отходов во Владимирской области идёт во вторичную переработку?Почти два с половиной года во Владимирской области внедряется раздельный сбор мусора и его сортировка. Во Владимире, в Петушинском районе и в Муроме работают мусоросортировочные станции, куда, правда, попадают пока ещё не все отходы, а только третья их часть. Включая и вторсырье, собранное самими жильцами в специальных желтых контейнерах. И, конечно, сознательных граждан, которым "не лень" собирать отдельно бутылки, бумагу и пластик, интересует результат их эко-усилий.Так какое количество твёрдых бытовых отходов сегодня идёт во вторичную переработку? Ответ удивит - менее 2%! А остальные 98% с довеском “на веки вечные” складируются на полигонах…Исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Владимирской области Юрий Самодуров и главный эколог города Сергей Сухопаров прокомментировали такую статистику в эфире Радио-России Владимир.Полное интервью можно послушать в группе «Радио России Владимир»Фото: Радио-России ВладимирЧитайте также:Руководитель группы компаний УНР Виктория Панфилова рассказала, как проходит процесс организации раздельного сбора отходов