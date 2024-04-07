Об этом рассказал директор филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин у себя в телеграме.

Президентская академия во Владимире открыла свои двери для абитуриентов. Об этом рассказал директор филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин у себя в телеграме.«Год из года интерес к филиалу продолжает расти. Так и в это воскресенье, желающих узнать больше о нашем вузе очень много, полностью заняты 5 аудиторий», – рассказал Вячеслав Юрьевич.Будущим студентам дают информацию по поводу того, как в академии проходит обучение, какие работают здесь преподаватели, о направлениях подготовки, перспективах и различных аспектах студенческой жизни.Ко дню открытых дверей присоединилась Юлия Калистова, первый зам прокурора Владимирской области. Она рассказала ребятам о выпускниках РАНХиГС, которые сейчас трудятся в надзорном ведомстве.