Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха во Владимирской области и спад атмосферного...

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха во Владимирской области и спад атмосферного давленияПервые апрельские выходные вернули во Владимирскую область теплую и приятную погоду. Но уже завтра начнется новая трудовая неделя. Что нас ждет?В понедельник, 8 апреля 2024 года, небо будет по-прежнему облачным и без осадков, а вот температура воздуха днем достигнет +16°С. При этом скорость западного ветра составит 4м/с.В Гидрометцентре прогнозируют спад атмосферного давления до 747 мм ртутного столба.Влажность воздуха опустится до 65%.Вечерняя погода не «отберет» весеннее тепло. В темное время суток ожидайте отметки на термометрах +10°С.Народный прогноз на 8 апреля:На Руси верили: заморозки утром — к холодному лету; если ночь ясная, звездное небо и вода еще прибывает, то в августе будет довольно сухо; если белое, ясное солнце на заре, значит, снега больше не будет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений