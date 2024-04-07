Социальный вещевой центр Камешковского Свято-Вознесенского храма переехал При Свято-Вознесенском...

Социальный вещевой центр Камешковского Свято-Вознесенского храма переехалПри Свято-Вознесенском храме в городе Камешково открыт социальный центр "Вознесенская забота", в котором оказывается вещевая помощь для всех нуждающихся — одиноких мам с детьми, малоимущих семей, а также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.В администрации Камешковского района сообщили, что социально-вещевой центр переехал в здание библиотеки по адресу: город Камешково, улица Ленина, дом 2.Часы работы: с 11:00 до 15:00 часов.Фото: администрация Камешковского района