Социальный вещевой центр Камешковского Свято-Вознесенского храма переехал
При Свято-Вознесенском...
Социальный вещевой центр Камешковского Свято-Вознесенского храма переехал
При Свято-Вознесенском храме в городе Камешково открыт социальный центр "Вознесенская забота", в котором оказывается вещевая помощь для всех нуждающихся — одиноких мам с детьми, малоимущих семей, а также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В администрации Камешковского района сообщили, что социально-вещевой центр переехал в здание библиотеки по адресу: город Камешково, улица Ленина, дом 2.
Часы работы: с 11:00 до 15:00 часов.
Фото: администрация Камешковского района