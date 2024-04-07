Остатки полиэтилена и лакокрасочных материалов в Ковровском районе могут испортить воду.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирскому региону, летом 2023 года написали заявление жители деревни Ивакино. Люди сообщили о противозаконном складе отходов на земельном участке.
Сотрудники ведомства нашли множество обрезков и опилок МДФ, куски полиэтилена, минерального утеплителя и рубероида. Несмотря на полученное предупреждение, владелец участка не устранил нарушения. В сентябре 2023 была проведена повторная проверка.
Во время дополнительного осмотра территории выяснилось, что на участке провели выравнивание. Это помогло обнаружить потенциальный источник химического загрязнения подземных вод.
В городской суд Коврова Роспотребнадзор отправил исковое заявление с требованием исправить ситуацию. Теперь собственник участка должен устранить нарушения до 1 июня 2024 года.