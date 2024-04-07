Остатки полиэтилена и лакокрасочных материалов в Ковровском районе могут испортить воду.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирскому региону, летом 2023 года написали заявление жители деревни Ивакино. Люди сообщили о противозаконном складе отходов на земельном участке.Сотрудники ведомства нашли множество обрезков и опилок МДФ, куски полиэтилена, минерального утеплителя и рубероида. Несмотря на полученное предупреждение, владелец участка не устранил нарушения. В сентябре 2023 была проведена повторная проверка.Во время дополнительного осмотра территории выяснилось, что на участке провели выравнивание. Это помогло обнаружить потенциальный источник химического загрязнения подземных вод.В городской суд Коврова Роспотребнадзор отправил исковое заявление с требованием исправить ситуацию. Теперь собственник участка должен устранить нарушения до 1 июня 2024 года.