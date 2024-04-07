«Технологии в помощь»: владимирских педагогов приглашают пройти бесплатный онлайн-курс на площадке...

«Технологии в помощь»: владимирских педагогов приглашают пройти бесплатный онлайн-курс на площадке «Сферум»Информационно-коммуникационный образовательный сервис Сферум запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса».Площадка функционально расширяется, появляются новые возможности, а значит, - и учебные материалы нуждаются в обновлениях. Для этого были организованны специальные исследовательские группы, в которых участвовали педагоги. Благодаря обратной связи, курс значительно и качественно преобразовался.Итак, в обновленной учебной программе появились материалы от команды Сферума и педагогов, которые делятся идеями для уроков и внеурочной коммуникации. Кроме того, появились «важные сообщения», мини-приложения для сбора файлов и каналах, мотивирующие награды для учеников и многое другое.Цифровые инструменты значительно упрощают решение повседневных задач. Поэтому слушатели курса научатся создавать чаты в учебном профиле и приглашать в них участников, планировать онлайн-уроки и родительские собрания в видеозвонках, а также проводить учебные опросы.В программе онлайн-курса три видеоурока. Спикерами выступили: заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ), учитель года России 2018 Алихан Динаев и руководитель отдела интеграции сервиса Сферум, VK Ирина Белевская.Обучение проходит в дистанционном формате и рассчитано на 8 академических часов. Приступить к нему можно в любой момент.В конце «Учебного профиля» участников ждут домашнее задание и итоговый тест из 10 вопросов. А после успешной сдачи, педагог получит именной сертификат.Подробнее о курсе можно узнать по ссылкеФото: freepik.com