«Трудовое лето»: владимирских подростков могут трудоустроить на время каникул В пресс-службе...

«Трудовое лето»: владимирских подростков могут трудоустроить на время каникулВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о запуске летней кампании по временному трудоустройству подростков.В службе занятости населения на время каникул планируют трудоустроить около 2 тысяч молодых людей возрастом от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние будут заниматься озеленением, ремонтом и благоустройством школьных и городских территорий. В целом, такая кампания предлагает широкий выбор полезной летней занятости.«Договорились с предпринимателями по открытию рабочих мест для ребят. У нас в регионе 180 предприятий готовы предоставить около 3 тысяч мест в разных сферах.», – сообщил Губернатор Александр Авдеев на своей недавней «прямой линии» с жителями области.Это решение поможет справиться с летним дефицитом кадров из-за массовых отпусков. К примеру, 14 учеников 9-х классов будут работать на Муромском машиностроительном заводе контролёрами станочных и слесарных работ.Министр труда и занятости Андрей Григорьев уточнил, что подростки могут также работать почтальонами и младшими воспитателями в детских садах.Подать заявление в центр занятости можно онлайн – через портал «Работа России».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области