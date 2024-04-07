32 артезианские скважины в Кольчугино и Кольчугинском районе содержатся с нарушениями санитарных норм. А это 84% от всех скважин, используемых для забора воды. Дело в том, что скважины никак не

32 артезианские скважины в Кольчугино и Кольчугинском районе содержатся с нарушениями санитарных норм. А это 84% от всех скважин, используемых для забора воды. Дело в том, что скважины никак не ограждены, это значит, что в воду запросто могут попасть мусор, отходы, что грозит и местным жителям, и экологии. Всего в районе 38 скважин. Они находятся