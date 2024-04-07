В Муроме пройдет Всероссийский фестиваль уличных театров В пресс-службе Правительства Владимирской...

В Муроме пройдет Всероссийский фестиваль уличных театровВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о предстоящем Всероссийском фестивале уличных театров.Мероприятие пройдет в Муроме на пяти уличных площадках,- с 14 по 16 июня 2024 года.Из 130 заявок для участия отобрано 29 постановок уличных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Тулы, Саратова, Иванова, городов Подмосковья, Череповца.Организаторы уточняют, что у зрителей появится возможность увидеть театрализованное шествие, выступления ансамблей барабанщиков, мажореток и вокалистов, а также файер-шоу.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области; Фестиваль уличных театров и театров на улице | Вконтакте