Владимирцам рассказали, как решать серьезные конфликты в семье, не прибегая к судебным...

Владимирцам рассказали, как решать серьезные конфликты в семье, не прибегая к судебным разбирательствамМногие владимирцы помнят начало романа Льва Толстого «Анна Каренина», в котором русский классик писал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».Когда один или оба партнёра заходят в тупик: не видят перспективы в текущих отношениях и не имеют желания или потребности дальше в эти отношения вкладываться, - начинают «зарождаться» ссоры. Иногда — серьезные и агрессивные. Бессилие и обида могут привести к непоправимым последствиям и ощутимым трудностям.Кто такой семейный медиатор, и в чем суть его работы? Как решать серьезные конфликты, не прибегая к кардинальным мерам, то есть - к судебным разбирательствам?На эти вопросы в эфире "Радио-России Владимир" ответили председатель некоммерческого партнерства «Владимирская региональная ассоциация медиаторов», автор и руководитель проекта «Центр семейной медиации» Елена Фомина и медиатор, координатор проектов НП ВРАМ - Валерия Сергеева.Полное интервью можно послушать в группе «Радио России Владимир»Фото: freepik.comЧитайте также:В 2024 году в трёх крупных городах Владимирской области откроются семейные МФЦВо Владимирской области открылось еще одно кризисное отделение для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации