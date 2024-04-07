Владимирцам рассказали, как составить здоровый рацион для ребенка Важнейший период человека -...

Владимирцам рассказали, как составить здоровый рацион для ребенкаВажнейший период человека - школьный возраст - время физического, интеллектуального, нравственного становления и активного развития. Детскому организму необходимо много энергии, чтобы обрабатывать информацию, погружаться в новые темы, учиться строить отношения и экспериментировать. Поэтому правильный рацион и правильные пищевые привычки очень важны для хорошего самочувствия и функционирования всего организма в целом.При составлении меню необходимо учитывать потребности детского организма, связанные с ростом, изменением условий внешней среды, повышенной физической или эмоциональной нагрузкой. Иными словами, - соблюдать баланс между поступлением и расходованием калорий. В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» дали краткие рекомендации по составлению рациона ребенка.Что должно состоять в основе детского меню?- Молоко и кисломолочные продукты содержат большое количество микроэлементов, необходимых для полноценного и гармоничного развития детского организма. В их состав входят железо, йод, фтор, цинк и основные витамины: В, С, А, D, Е.- Мясо является поставщиком белков животного происхождения. Белки необходимы ребенку, как основной материал для построения всех клеток и тканей организма. Они также участвуют в синтезе гормонов, ферментов, выработке антител и формировании иммунитета.- Масло растительного происхождения принесет в питание ребенка витамин Е. Это уникальное соединение также поддерживает иммунитет ребенка, а еще участвует в процессах формирования клеток и стимулирует развитие центральной нервной системы. А значит, оно необходимо для качественного интеллектуального развития малыша.- Овощи и фрукты - источник витаминов, которые помогают организму ребенка бороться с разными заболеваниями. Их недостаток приводит к нарушению обмена веществ, ухудшению зрения, шелушению кожи, выпадению волос, кровотечению десен и так далее. Особенно это относится к витаминам группы А (каротин) и С. Большое количество витаминов содержится в помидорах, зеленом луке, моркови, бобовых, черной смородине и цитрусовых.- Рыба и морепродукты – это источник йода, полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для улучшения интеллектуального развития школьника и профилактики заболеваний.Важно: один раз в два-три дня рекомендуется включать в рацион яйца, сыр и творог.При этом, в зависимости от возраста рацион школьника будет отличаться по химическому составу. К примеру, младшим учащимся рекомендуется питаться 5 раз в день, в то время как старшеклассникам — 4.Что не стоит включать в меню школьника?- Жирные и копченые продукты, колбасные изделия. Ребенку, как и всем нам, нравится вкус колбасных изделий. А придают этот пикантный вкус колбасе усилители вкуса, ароматизаторы, консерванты и другие химические вещества. Больше всего в них добавляют нитрит натрия и калия, пирофосфаты. Этих химических соединений в колбасных изделиях очень много, а вот настоящего мяса в них, согласно ГОСТ, может содержаться не ниже 10%.- Кондитерские и сладкие хлебобулочные изделия. Их избыток в рационе может способствовать нарушению обмена веществ, который приводит к аллергии, сахарному диабету и ожирению.Принципы здорового питания, которые нужно учитывать при формировании меню ребенка:- Разнообразие питания - отсутствие повторов блюд в течение дня и двух смежных с ним календарных дней.- Использование щадящих методов кулинарной обработки - варка, приготовление на пару, тушение, запекание.- Отсутствие в меню продуктов, в технологии изготовления которых использовались усилители вкуса, красители, запрещенные консерванты; продуктов, не рекомендованных к употреблению, а также продуктов с нарушениями условий хранения и истекшим сроком годности.Важно: ребенок берет пример со взрослого. Поэтому пищевые привычки нужно формировать вместе со всей семьей. Начните новую жизнь – питайтесь вместе с ребенком правильно.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; freepik.comЧитайте также:Во Владимирской области открыта "горячая линия" по вопросам организации питания детей в школахВладимирцам представили топ пять самых полезных для здоровья специйКакие полезные продукты следует включить в свой рацион владимирцам для улучшения работы печени?