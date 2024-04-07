Владимирцев приглашают принять участие в конкурсе по созданию культурных брендов В администрации...

Владимирцев приглашают принять участие в конкурсе по созданию культурных брендовВ администрации Владимира сообщили о старте Молодежного конкурса новых туристических магнитов России "Культурные сокровища глазами молодых".Для многих молодых людей путешествия являются базовой ценностью в современном обществе, поэтому информация о привлекательных культурных объектах, уникальных традициях и интересных практиках востребована подрастающим поколением, как стимул для путешествий по России.Каждый желающий от 14 до 30 лет может стать автором молодежного бренда и принять участие в конкурсе.Локальный культурный бренд — это достопримечательности и нематериальные явления, которыми славится определенное место. Организаторы сообщают: рамки понятия обширны. Это может быть уникальный объект или традиция местное блюдо, танец или интересные человек.В конкурсе участвует 8 категорий брендов: поселения, традиции и промыслы, персоны, сооружения, даты и события, образы, гастрономия, природа и арт-кластеры.Цель проекта — привлечь внимание и повысить интерес и мотивацию молодых людей к изучению России и к путешествиям по стране. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантовУже стартовал заочный этап, который продлится до 20 мая 2024 года. Финал конкурса состоится в Москве. Все финалисты получат сертификаты, а победители - ценные призы.Подробности можно узнать на сайте.Фото: администрация Владимира