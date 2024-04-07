Как сообщает руководство школы олимпийского резерва имени Толкачёва, в копилке наших юных спортсменов два “золота” и три “серебра”. Ребята выступают на Первенстве России по

Как сообщает руководство школы олимпийского резерва имени Толкачёва, в копилке наших юных спортсменов два “золота” и три “серебра”. Ребята выступают на Первенстве России по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок. Соревнования проходят с 1 по 9 апреля в Уфе. Первое место заняла София Фестинатова. Она выступала в упражнениях на разновысоких брусьях по программе “кандидат в