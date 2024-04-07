Владимирским дачникам будет проще подключиться к электросетям Депутат Госдумы, председатель Союза...

Владимирским дачникам будет проще подключиться к электросетямДепутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Российской газете» о новом постановлении правительства, при котором дачникам будет легче подключиться к электросетям.С 11 апреля 2024 года владельцы земельных участков смогут сами заключать договора с энергокомпаниями. Услуга реализуется в режиме "одного окна".Напомним, что раньше для подключения необходимо было обращаться к электросетевой организации, которая владеет вышками и проводами. Возникали трудности: нужно было выяснить, кому принадлежат сети — СНТ, государственной или частной организации.При новом постановлении дачник может подать заявку на прямой договор в личном кабинете на сайте энергосбытовой компании, в ее центре обслуживания клиентов или отправить заявку по почте.Кроме того, можно воспользоваться сервисом «Госуслуги». Однако, для отслеживания статуса заявки, заключения договора и подписания актов подключения все равно потребуется личный кабинет организации.Какие документы необходимо предоставить вместе с заявкой?- Копию паспорта.- Документ, подтверждающий право собственности на дом или участок.- Выписку из ЕГРН.- Документы о технологическом присоединении к сетям, если таковые имеются.- Допуск в эксплуатацию приборов учета, если они уже установлены.Затем в течение 15 дней поставщик электроэнергии создаст личный кабинет на своем сайте или в мобильном приложении, данные от которого направит на телефон или электронную почту заявителя. Там будет размещен проект договора и данные для доступа в личный кабинет. В течение 30 дней будет произведен запуск счетчика."Многие СНТ передали свои электрические сети сетевым организациям, чтобы снизить потери в сети, включая воровство электроэнергии. Таким образом, в плату дачника, заключившего прямой договор, не входят потери сетей и долги соседей, которые в СНТ могли перераспределять между садоводами", - добавил Никита Чаплин.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображенийЧитайте также:Дачников Владимирской области обязали соблюдать закон "о тишине"О недобросовестных продавцах в «сезон рассады» рассказала Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора регионального Управления РоссельхознадзораВ Коврове дачники могут лишиться своих садовых участковВладимирцам рассказали, как избавиться от борщевика