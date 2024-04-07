Во Владимире изменится маршрут автобуса №23 В администрации города Владимира сообщили о временных...

Во Владимире изменится маршрут автобуса №23В администрации города Владимира сообщили о временных изменениях маршрутов и интервалов движения некоторых автобусов.В школе №26 проводится капитальный ремонт, из-за чего учащиеся приезжают на занятия во Дворец детского (юношеского) творчества. Для удобства детей автобусы маршрута №23 проследуют через остановку «площадь Ленина» по маршруту:- В прямом направлении«...улица Мира - Всполье - площадь Ленина (со стороны сквера) - Октябрьский проспект - Областная администрация - Родник...»;- В обратном направлении: «...Родник - Областная администрация - площадь Ленина - Всполье - Центральный парк...».Важно: автобус не будет останавливаться на остановке «Музей природы».Кроме этого, с 8 апреля текущего года будет увеличено количество автобусов №11С, чтобы сократить интервал движения между рейсами.Фото: администрация Владимира