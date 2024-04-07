Люди прожили вместе 50, 60 и даже 70 лет.

Во Владимирской области в 2024 году почти 500 пар получили выплаты в связи с супружескими юбилеями.Люди прожили вместе 50, 60 и даже 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Жителям выплатили сумму в размере 10 тысяч рублей. Также им вручили подарки.Власти напомнили, что выплата не назначается автоматически. Парам в год юбилея необходимо подать заявление в органы социальной защиты населения, либо через Госуслуги.Напомним, что в 2023 году суммы получили более 2,6 тысяч семей в регионе.