Во Владимирской области ФАС проверят крупные торговые сети из-за цен на яйца По итогам 2023 года...

Во Владимирской области ФАС проверят крупные торговые сети из-за цен на яйцаПо итогам 2023 года куриные яйца в России подорожали на 61,35%. В связи с этим Территориальные органы Федеральной Антимонопольной Службы России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию.В ФАС провели анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке и вышли на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и прочих.Цель — проверить заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости яиц.Внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия согласованы Генпрокуратурой в соответствии с постановлением Правительства РФ №336.«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений