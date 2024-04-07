Во Владимирской области найдены отходы, потенциально опасные для питьевого источника В...

Во Владимирской области найдены отходы, потенциально опасные для питьевого источникаВ пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили о потенциальной опасности загрязнения источника водоснабжения. В дело вмешался суд...В июле 2023 года в орган исполнительной власти обратились граждане с информацией о незаконном захоронении отходов на земельном участке вблизи деревни Ивакино Малыгинского сельского поселения Ковровского района.В ходе обследования были обнаружены навалы обрезков и опилок МДФ, металлическая тара с остатками лакокрасочных материалов, куски упаковочного полиэтилена, навал минерального утеплителя, куски рубероида.Большая часть земельного участка, собственником которого является ООО «Ковров АГРО», входит в границы третьего пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.Роспотребнадзор объявил компании предостережение, которое было проигнорировано. Поэтому уже в сентябре 2023 года сотрудники Управления провели повторное обследование и установили, что на земельном участке проведено выравнивание территории на площади примерно 2500 кв. метров. В результате были обнаружены отходы, являющиеся потенциальным источником химического загрязнения подземных вод.В Роспотребнадзоре обратились в Ковровский городской суд Владимирской области с административным исковым заявлением.Как итог, - суд обязал ООО «Ковров АГРО» устранить нарушения санитарного законодательства в срок до 1 июня 2024 года.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений