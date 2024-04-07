Красный уровень опасности объявили во Владимирской области из-за подъема воды в реках. Так, в реке Колокше отметка ОЯ (опасное явление) превышена, а реки Судогда и Серая этой отметки достигли.

Красный уровень опасности объявили во Владимирской области из-за подъема воды в реках. Так, в реке Колокше отметка ОЯ (опасное явление) превышена, а реки Судогда и Серая этой отметки достигли. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета. От Колокши страдают жители села Бабаево Судогодского района. Там превышение отметки ОЯ сохранится до 8 апреля. Судогду затапливает одноименная река.