Всего в марте родилось 679 детей (это меньше, чем в прошлом месяце), из них 346 мальчиков и 330 девочек. Кроме того, зарегистрировано рождение 12 двоен, рассказали в пресс-службе министерства по

Всего в марте родилось 679 детей (это меньше, чем в прошлом месяце), из них 346 мальчиков и 330 девочек. Кроме того, зарегистрировано рождение 12 двоен, рассказали в пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов. Восьмого марта в регионе родилось 5 девочек и 4 мальчика. Самыми популярными именами для детей стали: Артем,