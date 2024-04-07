Женский бизнес во Владимирской области получил финансовую господдержку Благодаря нацпроекту «Малое...

Женский бизнес во Владимирской области получил финансовую господдержкуБлагодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», ООО Торговый дом «МетизТорг» получил финансовую поддержку для пополнения оборотных средств для формирования складских запасов, в том числе - для выполнения гособоронзаказов.Предприятие работает на рынке крепежных изделий и инструмента, специализируясь на оптовой поставке метизов, инструментов и расходных материалов производственным предприятиям, строительным компаниям, организациям сферы услуг. В списке партнёров Общества числятся более 200 компаний региона.В телеграм-канале «Мой бизнес | Владимирская область» уточнили: региональный Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства предоставил денежные средства по процентной ставке 9% годовых, на срок – 2 года.В результате реализации данного проекта руководители предприятия планируют закупить запасы большим объёмом для фиксации конкурентной цены на реализуемый товар и для своевременной поставки товаров в срок по гособоронзаказам, а также создать новое рабочее место.Фото: телеграм-канал «Мой бизнес | Владимирская область»