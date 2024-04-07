Жительницы Владимирской области могут принять участие в форуме Женщина третьего тысячелетия В...

Жительницы Владимирской области могут принять участие в форуме "Женщина третьего тысячелетия"В телеграм-канале «Мой бизнес | Владимирская область» сообщили о старте регистрации на 3-й Международный форум "Женщина третьего тысячелетия".Организаторы заявляют, что это уникальная возможность для женщин-лидеров со всего мира объединиться, обменяться опытом и обсудить роль женщин в современном обществе.На форуме пройдет множество мероприятий:- Пленарное заседание;- Стратегические сессии;- Презентации регионов;- Деловые встречи;- Мастер-классы.Участники смогут представить свои проекты и найти партнеров для их реализации, а также расширить свои контакты и укрепить международное деловое сотрудничество.Кроме того, можно будет принять участие в выставке продукции, медицины, туризма и ремесел "Руками женщины", а также пройдет награждение победителей фотоконкурса и конкурса "Женщина третьего тысячелетия".Форум состоится 14-15 ноября 2024 года на площадке Культурного центра ГлавУпДК при МИД России в Москве.Зарегистрироваться можно на официальном сайте.Фото: телеграм-канал «Мой бизнес | Владимирская область»