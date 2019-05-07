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<a href="https://33live.ru/novosti/07-05-2019-7-maya-centr-moskvy-budet-ogranichen-dlya-dvizheniya-transporta-karta-perekrytiya.html" target="_blank">7 мая центр Москвы будет ограничен для движения транспорта. Карта перекрытия</a> - В Москве во вторник пройдет репетиция Парада Победы. В связи с этим нельзя будет проехать по многим улицам. Ограничения начнут действовать в 5:30 утра и продлятся до конца маневров. В частности, перекроют Тверскую, Моховую, Новый Арбат, часть Садового кольца, некоторые набережные и мосты, а также еще ряд дорог и площадей.