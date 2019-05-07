В праздничной ленте новостей пройдет онлайн-версия акции Бессмертный полк.

Все пользователи социальной сети Одноклассники в День Победы смогут поделиться историями своей семьи, обменяться с близкими праздничными эмоциями и понаблюдать за парадом. 9 мая в ОК появится праздничная лента новостей и пройдет онлайн-версия акции "Бессмертный полк". Во время голосовых и видеозвонков в режиме ожидания будет звучать песня "День Победы".Специальную ленту новостей к 9 мая сформируют пользователи: в нее автоматически попадут все опубликованные поздравления, истории ветеранов и другой контент, посвященный Дню Победы.Важной частью праздничной ленты станет онлайн-акция "Бессмертный Полк". Социальная сеть предложит пользователям поделиться архивными фотографиями своих родных и близких с хэштегом #БессмертныйПолк2019 и создать собственную ленту памяти об участниках Великой Отечественной войны.Кроме того, в этот день в голосовых и видеозвонках в ОК во время ожидания соединения будет звучать праздничная песня "День Победы". С помощью звонков все пользователи смогут поздравить с праздником своих близких из разных регионов России и стран мира. А в мобильном приложении для прямых трансляций OK Live пользователи смогут спеть праздничное караоке с песней "Катюша", примерив стилизованную под военное время виртуальную маску.Парад Победы и праздничный салют традиционно будут транслироваться в ОК сразу из нескольких городов: в специальном приложении будут показаны профессиональные трансляции из 14 городов, в том числе Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы.