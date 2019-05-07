В Судьбе человека Ирина Шевчук призналась, что в фильме ...А зори здесь тихие, который стал звездным стартом кинокарьеры, Станислав Ростоцкий не сразу утвердил ее на роль Риты Осяниной. Однако свое веское слово на повторных пробах сказал фронтовик Александр Бухвалов, и Ирину Шевчук утвердили.

В "Судьбе человека" Ирина Шевчук призналась, что в фильме "...А зори здесь тихие", который стал для нее звездным стартом кинокарьеры, Станислав Ростоцкий не сразу утвердил ее на роль Риты Осяниной.Однако свое веское слово на повторных пробах сказал работавший пиротехником на картине фронтовик Александр Бухвалов, и Ирину Шевчук с Ольгой Остроумовой все-таки утвердили.Потом были Венецианский фестиваль, номинация на премию "Оскар", любовь миллионов советских зрителей. А ведь у Ирины были все шансы оказаться не на красной дорожке кинофестивалей, а на заводе "Красный экскаватор".Отец Ирины не был в восторге от стремления дочери стать актрисой и нацеливал ее на "нормальный" вуз, а в случае провала – на работу токарем-револьверщиком.Однако Ирина сразу поступила во ВГИК, и там же встретила свою первую большую любовь — Талгата Нигматулина.Черноволосый красавец со сверкающими глазами в белой рубахе апаш покорил первокурсницу, и Ирина "пропала".Вместе они были два года, но Ирина чувствовала, что Талгат ей неверен. Вскоре и сам он признался в этом. Ирина вспоминает, что восприняла это как предательство. Спасли же ее от сильнейших переживаний съемки в "…А зори здесь тихие", которые проходили в Карелии.Вернулась оттуда юная актриса в совсем другом душевном состоянии, так что когда Нигматулин попытался ее вернуть, Ирина уже не хотела быть с ним.Через некоторое время судьба столкнула ее с музыкантом Александром Афанасьевым. Это произошло на программе "Товарищ Кино", где Шевчук выступала как актриса, а он играл на фортепиано.На тот момент поговаривали, что Афанасьев – известный ловелас, которого обожали многие женщины. Однако судьба свела их, и вместе они уже 40 лет.Где "дорепетировались" до свадьбы Ирина с ее будущим супругом? Что сделала на пробах к фильму "...А зори здесь тихие" студентка Шевчук, так что бывший фронтовик в нее поверил и рекомендовал Ростоцкому взять в картину? Действительно ли легендарный Резо Чхеидзе впервые рассмотрел в Ирине актрису, когда она была еще школьницей? И в каком его фильме она дебютировала в кино?Как актриса реагировала на анонимки об изменах супруга? Почему исчезла с экранов в 1990-е? И как прошла ее последняя встреча с Талгатом Нигматулиным?Об этом Ирина Шевчук рассказывает Борису Корчевникову и зрителям программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".