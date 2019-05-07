Спустя сутки после трагедии в Шереметьеве, где при аварийной посадке загорелся пассажирской самолет, Аэрофлот опубликован полный список пассажиров рейса SU1492.
Спустя сутки после трагедии в Шереметьеве, где при аварийной посадке загорелся пассажирской самолет, "Аэрофлот" опубликован полный список пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск. В списке — 73 человека: 24 женщины и 49 мужчин. Среди пассажиров было четверо несовершеннолетних.
1. Аксенов Юрий, 23 января 2003
2. Афанасьев Виктор, 10 мая 1974
3. Бабаев Кирилл, 19 сентября 1984
4. Белик Татьяна, 9 апреля 1969
5. Брукс Джереми, 12 июня 1996
6. Вельмякин Виталий, 31 января 1976
7. Ветчинкин Сергей, 25 июля 1982
8. Вицнаровский Александр, 28 марта 1995
9. Власов Роман, 21 июня 1994
10. Власова Марина, 13 мая 1995
11. Воробьёв Максим, 6 сентября 1979
12. Гультайчук Алексей, 17 января 1992
13. Ганзиев Алексей, 9 марта 1996
14. Гончаров Владимир, 5 января 1960
15. Гринберг Татьяна, 25 мая 1988
16. Гущина Галина, 9 апреля 1954
17. Данилкина Рита, 16 декабря 1975
18. Деркунская Елена, 8 апреля 1971
19. Долгопятов Анатолий, 9 декабря 1971
20. Евменьков Владимир, 20 февраля 1972
21. Егоров Петр, 9 июля 1986
22. Егорова Наталья, 14 августа 1977
23. Зенин Михаил, 30 декабря 1994
24. Зимницкий Дмитрий, 6 января 1981
25. Ивахненко Денис, 20 апреля 1983
26. Искандеров Навруз, 22 марта 1996
27. Кирсанова Мария, 13 декабря 1977
28. Киселёв Василий, 3 февраля 1977
29. Киселёв Петр, 2 марта 1979
30. Климов Евгений, 25 июня 1954
31. Ключникова Екатерина, 25 сентября 1974
32. Ковба Алексей, 23 октября 2001
33. Конник Марина, 19 апреля 1968
34. Крайнова Наталья, 30 января 1974
35. Криштоп Алексей, 8 декабря 1955
36. Кудрияш Александр, 13 октября 1951
37. Кузнецов Сергей, 8 мая 1979
38. Курбонбекзада Фаткундини, 26 января 1991
39. Мартынова Алёна, 7 апреля 1968
40. Марченков Александр, 9 января 2008
41. Марченкова Юлия, 7 октября 1984
42. Молчанов Олег, 16 мая 1983
43. Молчанова Юлия, 1 августа 1987
44. Назаров Максим, 16 сентября 1975
45. Новиков Евгений, 11 ноября 1978
46. Новикова Софья, 8 июня 2006
47. Парусов Михаил, 17 декабря 1983
48. Печников Василий, 4 августа 1979
49. Пилипчук Альбина, 17 марта 1982
50. Плотников Сергей, 31 октября 1972
51. Плотникова Надежда, 24 января 1987
52. Прищенко Валерий, 27 апреля 1965
53. Прищенко Денис, 30 июня 1988
54. Ратникова Елена, 28 марта 1992
55. Савельев Роман, 26 сентября 1971
56. Савченко Михаил, 26 мая 1986
57. Сивоконь Лариса, 24 февраля 1962
58. Ситникова Марина, 9 июля 1959
59. Смирнов Алексей, 21 марта 1983
60. Сороколит Александр, 17 мая 1974
61. Сотсенко Евгений, 22 сентября 1980
62. Тихонова Людмила, 24 октября 1979
63. Тупичкин Антон, 9 мая 1980
64. Федорова Алиса, 23 мая 1990
65. Харинин Дмитрий, 27 ноября 1988
66. Хлебушкин Дмитрий, 24 июня 1961
67. Хомченко Валентин, 21 апреля 1990
68. Хрумов Михаил, 23 февраля 1984
69. Цицилин Вадим, 7 февраля 1971
70. Цупикова Дарья, 27 марта 1991
71. Чупрунов Андрей, 30 ноября 1979
72. Чупрунова Екатерина, 1 июня 1986
73. Шилов Антон, 13 марта 1985
К настоящему времени следственные действия на месте авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево завершены. Уцелевшая часть фюзеляжа и обломки самолета перевезли в ангар. С ними продолжат работу эксперты. Специалисты МАК приступили к расшифровке данных бортовых самописцев. Трагедия в московском аэропорту унесла жизни 41 человека.
Сегодня представитель "Аэрофлота" сообщил, что авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе, а также всем остальным пассажирам, которые находились на борту сгоревшего лайнера.
Выплаты семьям погибших и пострадавшим в Шерметьеве будут состоять из трех частей, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих после заседания госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций. Помимо компенсации от авиакомпании, это выплаты от регионов и страховка.