В рамках партийного проекта ЕР Историческая память в России и 23 странах по всему земному шару стартовала масштабная акция Диктант Победы, посвященная Великой Отечественной войне. К ней присоединился и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В этот день он находится в городе русской воинской славы – Севастополе.

В рамках партийного проекта "ЕР" "Историческая память" в России и 23 странах по всему земному шару стартовала масштабная акция "Диктант Победы", посвященная Великой Отечественной войне. К ней присоединился и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В этот день он находится в городе русской воинской славы – Севастополе.Центральной площадкой акции стал музей Победы на Поклоннойгоре в Москве. Старт диктанту дал генерал-полковник в отставке, почетныйпрофессор Академии военных наук и член Российского союза ветеранов Борис Уткин.Также участников акции приветствовали член бюро высшегосовета партии, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и депутатГосдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Историческаяпамять", глава оргкомитета "Диктанта Победы" Александр Хинштейн.А секретарь генсовета "Единой России" АндрейТурчак присоединился к акции на Сапун-горе в Севастополе. На этом знаковомместе 75 лет назад происходила решающая битва за город.Турчак напомнил о тех, кто отдал жизни в боях за свободуродины, кто в послевоенные годы восстанавливал страну и сам город-геройСевастополь. "Мы сегодня чествуем ветеранов, которые делают все для того,чтобы память о бесценной Победе хранилась не только в наших сердцах, но и былапередана подрастающим поколениям", – обратился секретарь генсовета"Единой России" к участникам акции.До начала основного этапа акции диктант прошел на . В нем приняли участие пять тысяч человек из 11 регионов, одновременноработали 64 площадки. Они организованы в административных центрах, городах снаселением более 500 тысяч человек, городах воинской славы и городах-героях.За 45 минут участники должны ответить на 20 вопросов счетырьмя вариантами ответов. Часть заданий разрабатывали специалистыРоссийского исторического общества и Российского государственного гуманитарногоуниверситета. А в 14:00 на сайте появилась возможность проверить свои знания в онлайн-тестировании.Акция "Диктант Победы" приобрела широкиймеждународный размах. При помощи Россотрудничества ее площадки открылись в 23странах – Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Дании, Израиле, Китае,Турции и других государствах.Всего 7 мая акция состоится на 1327 площадках. Итоги будутопубликованы на официальном сайте в День России, 12 июня.Партийный проект "Единой России""Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятниковистории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничествуобщественников на местах. Также партийцы ведут специальное направление,посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне.