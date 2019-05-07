В рамках партийного проекта ЕР Историческая память в России и 23 странах по всему земному шару стартовала масштабная акция Диктант Победы, посвященная Великой Отечественной войне. К ней присоединился и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В этот день он находится в городе русской воинской славы – Севастополе.
В рамках партийного проекта "ЕР" "Историческая память" в России и 23 странах по всему земному шару стартовала масштабная акция "Диктант Победы", посвященная Великой Отечественной войне. К ней присоединился и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В этот день он находится в городе русской воинской славы – Севастополе.
Центральной площадкой акции стал музей Победы на Поклонной
горе в Москве. Старт диктанту дал генерал-полковник в отставке, почетный
профессор Академии военных наук и член Российского союза ветеранов Борис Уткин.
Также участников акции приветствовали член бюро высшего
совета партии, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и депутат
Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Историческая
память", глава оргкомитета "Диктанта Победы" Александр Хинштейн.
А секретарь генсовета "Единой России" Андрей
Турчак присоединился к акции на Сапун-горе в Севастополе. На этом знаковом
месте 75 лет назад происходила решающая битва за город.
Турчак напомнил о тех, кто отдал жизни в боях за свободу
родины, кто в послевоенные годы восстанавливал страну и сам город-герой
Севастополь. "Мы сегодня чествуем ветеранов, которые делают все для того,
чтобы память о бесценной Победе хранилась не только в наших сердцах, но и была
передана подрастающим поколениям", – обратился секретарь генсовета
"Единой России" к участникам акции.
До начала основного этапа акции диктант прошел на . В нем приняли участие пять тысяч человек из 11 регионов, одновременно
работали 64 площадки. Они организованы в административных центрах, городах с
населением более 500 тысяч человек, городах воинской славы и городах-героях.
За 45 минут участники должны ответить на 20 вопросов с
четырьмя вариантами ответов. Часть заданий разрабатывали специалисты
Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного
университета. А в 14:00 на сайте появилась возможность проверить свои знания в онлайн-тестировании.
Акция "Диктант Победы" приобрела широкий
международный размах. При помощи Россотрудничества ее площадки открылись в 23
странах – Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Дании, Израиле, Китае,
Турции и других государствах.
Всего 7 мая акция состоится на 1327 площадках. Итоги будут
опубликованы на официальном сайте в День России, 12 июня.
Партийный проект "Единой России"
"Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников
истории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничеству
общественников на местах. Также партийцы ведут специальное направление,
посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне.