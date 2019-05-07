Полузащитник голландского Аякса Донни ван де Бек может продолжить карьеру в одном из лондонских клубов. В гонку за 22-летнего хавбека, помимо немецких Баварии и Боруссии из Дортмунда, включились английские Арсенал и Тоттенхэм.

Полузащитник голландского "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в одном из лондонских клубов. В гонку за 22-летнего хавбека, помимо немецких "Баварии" и "Боруссии" из Дортмунда, включились английские "Арсенал" и "Тоттенхэм".Для "Тоттенхэма" 22-летний хавбек – цель номер один на предстоящее летнее трансферное окно. Как сообщает The Sun, наставник "шпор" Маурисио Почеттино считает ван де Бека идеальной заменой для Кристиана Эриксена, который, по слухам, летом переберется в мадридский "Реал".Сообщается, что "Арсенал" следит за ситуацией вокруг игрока с начала сезона и может попытаться переманить хавбека через своего бывшего футболиста, ныне тренера "Аякса" Денниса Бергкампа.Напомним, ван де Бек – воспитанник "Аякса", в текущем сезоне в составе голландской команды Донни принял участие в 54 играх во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 12 результативных передач. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.