По данным властей мексиканского штата Коауила, в результате крушения бизнес-джета Bombardier Challenger 601 погибли 13 человек – десять пассажиров и три члена экипажа.

По данным властей мексиканского штата Коауила, в результате крушения бизнес-джета Bombardier Challenger 601 погибли 13 человек – десять пассажиров и три члена экипажа.Самолет упал в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо, власти приступили к расследованию авиапроисшествия. По предварительным данным, воздушное судно попало в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку, передает ТАСС.Пассажиры бизнес-джета возвращались в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Борт должен был совершить посадку в 18:30 воскресенья по местному времени.Bombardier Challenger 601 — усовершенствованная версия пассажирского самолета повышенной комфортабельности для деловой авиации, разработанного Биллом Лиром. До мексиканской катастрофы за годы эксплуатации воздушных судов этого типа было потеряно 15 самолетов.