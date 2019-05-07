В Национальной хоккейной лиге продолжается борьба за полуфинал Кубка Стэнли. В одном из противостояний Бостон Брюинз в шестом матче серии одержал победу над Коламбус Блю Джекетс со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.

В Национальной хоккейной лиге продолжается борьба за полуфинал Кубка Стэнли. В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.Россиянин Артемий Панарин вместе со своими одноклубниками не смог ничего поделать против соперников из Бостона. Хоккеисты "Брюинз" Давид Крейчи, Макус Юханссон и Дэвид Бэкес забросили в ворота Сергея Бобровского, совершившего 26 сейвов, три шайбы. Итоговый счет 3:0 в пользу "Бостона".Таким образом, "Брюинз" в серии до четырех побед взяли верх над "Коламбусом" со счетом 4:2 и теперь оспорят путевку в финал Кубка Стэнли в противостоянии с "Каролиной Харрикейнз". В своем пуле "ураганы" не оставили шансов "Нью-Йорк Айлендерс" (4:0).Первый матч между "Брюинз" и "Харрикейнз" состоится 11 мая.