Телеведущая поделилась с поклонниками в Instagram свежим снимком. На нем Регина Тодоренко предстала в купальнике у бассейна.

Телеведущая поделилась с поклонниками в Instagram свежимснимком. На нем Регина Тодоренко предстала в купальнике у бассейна.Телезвезда отдыхает вместес семьей на курорте в Турции. Она ежедневно балует своих подписчиков жизнеутверждающимифото из жаркой страны в соцсети. Кадры неизменно собирают тысячи лайков и массукомментариев.На сей раз РегинаТодоренко снялась в голубом слитном купальнике у бассейна. Пост знаменитость снабдила длинным комментарием. "Выспрашивали о погоде в Турции. Если честно, в Белеке немного прохладно, пару разночью шел дождик, в море купаются только отчаянные и, наверное, моржи. Односпасенье – открытые бассейны с подогревом и, конечно же, крытые… В общем, небойтесь, налетайте на горячие путевки и вперед отдыхать. А ясегодня побуду Гисметео и спрогнозирую на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла",– написала телеведущая.Фолловеры РегиныТодоренко обратили внимание на ее неидеальную фигуру после родов. Некоторые дажепредположили, что звезда снова беременна. "Красотка!Такое ощущение, будто скоро снова пополнение в семье будет", "На фото в полосатом раздельном купальнике талия уже...","Все-жеот бабушки передались шикарные бедра", – высказались фолловеры.Были и те, кто без стеснения распек за лишние килограммы. "Ужасно", "Целлюлит сплошной", – написаликритики.Ранее опубликовала несколько фотос завтраками из отеля. В постах она призналась, что любит поесть. "Попробовала фирменное блюдо от шефа – баклава! Боже, чуть неоткусила себе пальцы, настоящее объедение. Благодарность вселенского масштаба",– подписала один из снимков телеведущая.