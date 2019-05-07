Телеведущая поделилась с поклонниками в Instagram свежим
снимком. На нем Регина Тодоренко предстала в купальнике у бассейна.
Телеведущая поделилась с поклонниками в Instagram свежим
снимком. На нем Регина Тодоренко предстала в купальнике у бассейна.
Телезвезда отдыхает вместе
с семьей на курорте в Турции. Она ежедневно балует своих подписчиков жизнеутверждающими
фото из жаркой страны в соцсети. Кадры неизменно собирают тысячи лайков и массу
комментариев.
На сей раз Регина
Тодоренко снялась в голубом слитном купальнике у бассейна. Пост знаменитость снабдила длинным комментарием. "Вы
спрашивали о погоде в Турции. Если честно, в Белеке немного прохладно, пару раз
ночью шел дождик, в море купаются только отчаянные и, наверное, моржи. Одно
спасенье – открытые бассейны с подогревом и, конечно же, крытые… В общем, не
бойтесь, налетайте на горячие путевки и вперед отдыхать. А я
сегодня побуду Гисметео и спрогнозирую на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла",
– написала телеведущая.
Фолловеры Регины
Тодоренко обратили внимание на ее неидеальную фигуру после родов. Некоторые даже
предположили, что звезда снова беременна. "Красотка!
Такое ощущение, будто скоро снова пополнение в семье будет", "На фото в полосатом раздельном купальнике талия уже...",
"Все-же
от бабушки передались шикарные бедра", – высказались фолловеры.
Были и те, кто без стеснения распек за лишние килограммы. "Ужасно", "Целлюлит сплошной", – написали
критики.
Ранее опубликовала несколько фото
с завтраками из отеля. В постах она призналась, что любит поесть. "Попробовала фирменное блюдо от шефа – баклава! Боже, чуть не
откусила себе пальцы, настоящее объедение. Благодарность вселенского масштаба",
– подписала один из снимков телеведущая.