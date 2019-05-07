Наибольшее число выбывших работников отмечается в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (73,8% к списочной численности). Об этом News.ru сообщили во ВНИИ труда со ссылкой на данные Росстата за 2018 год.

Наибольшее число выбывших работников отмечается в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (73,8% к списочной численности). Об этом News.ru сообщили во ВНИИ труда со ссылкой на данные Росстата за 2018 год. Кроме того, много уволившихся в строительной сфере (59,8%), оптовой и розничной торговле, области ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (53,8%), а также в почтовой связи и курьерской деятельности (48%).При этом в гостиничном бизнесе и общественном питании численность принятых работников (74,4%) выше, чем выбывших. Как и в торговле (54,4%).Число принятых в прошлом году работников почты и строителей меньше по сравнению с выбывшими.Между тем, самая низкая численность уволившихся зарегистрирована в ряде обрабатывающих производств. Например, в производстве кокса и нефтепродуктов (11,9%), металлургическом производстве (17%), производстве химических веществ и химических продуктов (17,3%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (17,1%).В сфере научных исследований зафиксирован низкий процент уволившихся (16,4), как и в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (17,6%).