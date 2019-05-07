На днях младшему сыну Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Григорию исполнилось пять месяцев. В жизни малыша случилось важное событие, о котором проговорилась режиссер Светлана Дружинина.

На днях младшему сыну Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Григорию исполнилось пять месяцев. В жизни малыша случилось важное событие, о котором проговорилась режиссер Светлана Дружинина.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елизавета Боярская опубликовала фотографию, на которой запечатлела свое лицо крупным планом, прикрыв рот крохотной ручкой своего младшего сына Григория. В подписи к снимку популярная актриса указала, что мальчику исполнилось уже пять месяцев.А вот о важном событии, которое произошло в жизни мальчика, Елизавета Боярская предпочла не рассказывать. Но за нее это сделала режиссер Светлана Дружинина, причем совершенно случайно. Оказывается, Боярская и Матвеев недавно крестили младшего наследника.Сама Светлана Дружинина узнала о знаменательном событии от Михаила Боярского, который снимается в ее фильме. "Вот репетируем, готовимся к завтрашнему съемочному дню. Очень короткий будет у нас съемочный момент. Надо будет очень четко выполнить его. Потому что Михаил Боярский, который в нем снимается, спешит. В десять часов вечера он уже должен быть в Москве, а до этого – на крестинах своего внука", – цитирует Светлану Дружинину .Напомним, родила второго ребенка в начале декабря 2018 года. В отличие от первой беременности, вторая проходила легко, отметила в недавнем интервью актриса. Не смотря на интересное положение, артистка активно играла, репетировала и участвовала в благотворительных мероприятиях. призналась, что готова стать многодетной матерью, потому что убеждена – материнство это ее.