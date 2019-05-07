Баскетбольный ЦСКА выиграл второй матч четвертьфинальной серии Единой Лиги ВТБ у Нижнего Новгорода со счетом 86:66. Матч проходил в Москве на домашней площадке армейцев. Теперь счет в серии 2:0 в пользу баскетболистов столичного клуба.

Баскетбольный ЦСКА выиграл второй матч четвертьфинальной серии Единой Лиги ВТБ у "Нижнего Новгорода" со счетом 86:66. Матч проходил в Москве на домашней площадке армейцев. Теперь счет в серии 2:0 в пользу баскетболистов столичного клуба.Самым результативным баскетболистом матча стал форвард нижегородцев Антон Астапкович, набравший 17 очков. В составе победителей же наибольшее количество очков – у Дэниэла Хэкетта. Он набрал 15 баллов.Напомним, что серии плей-офф Единой лиги проходят до трех побед. Теперь серия переезжает в Нижний Новгород, где состоится как минимум один матч. Встреча пройдет 9 мая.