Со дня смерти Юлии Началовой прошло почти два месяца. Но боль утраты все не утихает. Особенно для тех, кто знал певицу.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло почти два месяца. Но боль утраты все не утихает. Особенно для тех, кто знал певицу.Ирина Исаева хотя и не знала Юлию Началову лично, но косвенно участвовала в ее судьбе, помогая при помощи прессы быть более известной, популярной. Дело в том, что Ирина много лет проработала в пишущих о звездах изданиях – "Зажигай!", "Только звезды", "Собеседник". Она была там бильд-редактором – подбирала фотографии артистов к материалам пишущих авторов. В середине марта она искала снимки для репортажа с похорон Началовой, а теперь не стало и ее самой...Еще 2 мая Исаева отдыхала на природе, оставив на свой странице пост, которому суждено было стать последним. "Лес просыпается от зимнего сна, распускаются почки на деревьях. Время первоцветов и первых грибов. Соседка набрала полную корзину строчков. После дождя в лесу необыкновенные запахи настоящей весны. До головокружения. Пруд в деревне кто-то почистил, благоустроил и укрепил берег. Ива плакучая смотрит вниз и видит свое отражение в чистой воде. Рыбаки тут же уселись ловить рыбу, соседский пес Ален пришел в виде группы поддержки", – писала Ира.А 6 мая утром Иры не стало.... Она собиралась на работу, как вдруг почувствовала себя плохо. Оказалось, оторвался тромб – смерть была мгновенной. По той же причине, напомним, ушли из жизни актеры Алексей Булдаков, Дмитрий Марьянов, Александр Лазарев-старший, Иван Бортник.У Ирины было масса планов, огромное желание жить. Но у судьбы были иные планы. Лучше всего их описал Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита": "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер".