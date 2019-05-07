Певица и модель высказалась
о скандале с участием дочери известной певицы Алсу – Микеллой Абрамовой. Анна
Калашникова уверена, что с наследницей звезды обошлись несправедливо.
Певица и модель высказалась
о скандале с участием дочери известной певицы Алсу – Микеллой Абрамовой. Анна
Калашникова уверена, что с наследницей звезды обошлись несправедливо.
Знаменитость заступилась за девочку. Она не видит ничего
плохого в том, что Ольга Бузова и Наташа Королева убеждали поклонников
голосовать за Микеллу, участвующую в проекте Первого канала "Голос. Дети". Эта агитация не нарушает правил конкурса. Анна
Калашникова призвала обывателей к объективности.
"Не всегда побеждают те, кто поет как в консерваториях,
обладая диапазоном в 10 октав, давайте уж будем честными. Посмотрите на то же
"Евровидение", в котором голос вообще никакой роли не играет, как уже и песня",
– смело заметила Анна.
По словам модели, дочь Алсу не заслужила всей той волны
негатива, которая на нее обрушилась. Именно поэтому Калашникова прячет сына от публики.
"Я стараюсь не показывать его в соцсетях. Потому что это огромная
ответственность – быть ребенком публичного человека, и я отдаю себе в этом отчет",
– рассуждает знаменитость.
уверена, что к отпрыскам знаменитостей у
зрителей предвзятое отношение. Даже явный талант такого ребенка будет
обесценен, любое его достижение априори считается купленным, а любая награда
незаслуженной. С большим упоением, считает модель, обыватели будут обсуждать
каждую неудачу.
"Любые конкурсы – субъективные вещи. И вообще не стоит
расстраиваться из-за проигрыша. Многие звезды не всегда были первыми, не все
быстро пришли и к успеху. Конкурс ничего не значит", – отметила
в своей колонке портала .