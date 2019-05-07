Певица и модель высказалась о скандале с участием дочери известной певицы Алсу – Микеллой Абрамовой. Анна Калашникова уверена, что с наследницей звезды обошлись несправедливо.

Певица и модель высказаласьо скандале с участием дочери известной певицы Алсу – Микеллой Абрамовой. АннаКалашникова уверена, что с наследницей звезды обошлись несправедливо.Знаменитость заступилась за девочку. Она не видит ничегоплохого в том, что Ольга Бузова и Наташа Королева убеждали поклонниковголосовать за Микеллу, участвующую в проекте Первого канала "Голос. Дети". Эта агитация не нарушает правил конкурса. АннаКалашникова призвала обывателей к объективности."Не всегда побеждают те, кто поет как в консерваториях,обладая диапазоном в 10 октав, давайте уж будем честными. Посмотрите на то же"Евровидение", в котором голос вообще никакой роли не играет, как уже и песня",– смело заметила Анна.По словам модели, дочь Алсу не заслужила всей той волнынегатива, которая на нее обрушилась. Именно поэтому Калашникова прячет сына от публики."Я стараюсь не показывать его в соцсетях. Потому что это огромнаяответственность – быть ребенком публичного человека, и я отдаю себе в этом отчет",– рассуждает знаменитость.уверена, что к отпрыскам знаменитостей узрителей предвзятое отношение. Даже явный талант такого ребенка будетобесценен, любое его достижение априори считается купленным, а любая награданезаслуженной. С большим упоением, считает модель, обыватели будут обсуждатькаждую неудачу."Любые конкурсы – субъективные вещи. И вообще не стоитрасстраиваться из-за проигрыша. Многие звезды не всегда были первыми, не всебыстро пришли и к успеху. Конкурс ничего не значит", – отметилав своей колонке портала .