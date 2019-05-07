Праздничное вещание на канале Россия начнется с Последнего боя фильма Истребители. С 0 часов 5 минут часов 9 мая смотрите фильмы 12-серийной военной драмы. Она повествует о скрепленной кровью дружбе военных летчиков, подвигах во время Великой Отечественной войне и, конечно, о любви.

Праздничное вещание на канале "Россия" начнется с "Последнего боя" фильма "Истребители". С 0 часов 5 минут часов 9 мая смотрите фильмы 12-серийной военной драмы. Она повествует о скрепленной кровью дружбе военных летчиков, подвигах во время Великой Отечественной войне и, конечно, о любви. Фильм рассказывает о буднях смешанного полка авиации, в котором служат не только мужчины, но и отважные летчицы-женщины.Эстафету хорошего кино у сериала "Истребители. Последний бой" примет в 16 часов 30 минут по московскому времени фильм "Прыжок Богомола". Это шпионский детектив, повествующий о событиях 1942 года. НКВД начинает операцию по выявлению агентурной сети абвера на советской территории. В центр подготовки германских шпионов под видом уголовника проникает разведчик Константин Богомолов, которого играет Павел Чинарев. Интрига фильма в том, что, когда личные дела германских шпионов уже почти оказываются в руках у советского разведчика, абвер забрасывает самого Богомолова уже как своего агента в Советский Союз.Большая премьера на "России" 9 мая – блокбастер "Т-34". Эта картина собрала в кинотеатрах более 2 миллиардов рублей. В кинозалах ее посмотрели более 7,5 миллионов зрителей. Теперь к ним присоединятся и зрители телеканала "Россия 1". Телевизионная премьера фильма об отважных советских танкистах, бежавших на боевой машине из немецкого плена, запланирована на 21 час.В главных ролях "Т-34" играют Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов и Петр Скворцов.Героическую тему победы 9 мая в 23 часа 20 минут поддержит фэнтези "Легенда о Коловрате". Он рассказывает о легендарном русском богатыре Евпатии Коловрате, герое сказания XIII века, защищавшем Рязань во время нашествия на город хана Батыя.Программу 10 мая продолжит в 1 час 30 минут фильм Федора Бондарчука "Сталинград".А в 4 часа 55 минут начнется показ первой из 14 серий фильма "Ликвидация". Он повествует об Одессе, куда сослан маршал Георгий Константинович Жуков. Настоящими хозяевами города становятся преступники и воры. Одна из банд даже начинает грабить военные склады. Навести порядок в Одессе предстоит замначальнику одесского уголовного розыска Давиду Гозману которого мастерски играет Владимир Машков. В сериале играет звездный актерский состав — Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий, Владимир Меньшов, Ксения Раппопорт, Светлана Агуреева, Светлана Крючкова, Александр Семчев и Федор Добронравов.Вечером 10 мая "Россия" покажет фильм "Салют-7". Фильм иллюстрирует реальную историю спасения мертвой советской космической станции. Картина снималась так, чтобы зритель ощутил эффект максимального присутствия и соучастия в героических событиях отечественной космической истории. Чего в фильме точно не будет – это советского космонавта в ушанке с красной звездой на лбу и с кувалдой в руках. Смотрите "Салют-7" в 21 час 30 минут и 11 мая в 11 часов 40 минут."Россия" повторит "Т-34" 10 мая в 18 часов 30 минут.А 11 мая ночной эфир начнется с "Охоты на пиранью". В приключенческом боевике агент спецподразделения "Пиранья" вместе с коллегой-красавицей Ольгой получает задание повышенной секретности и сложности. Смотрите, как они справятся с заданием в мире, где все перевернуто с ног на голову.12 мая зрителей канала "Россия" ждет еще один сюрприз. В 15 часов 50 минут на экране – премьера мелодрамы "Вкус счастья". Судьба сталкивает в этой картине двух сестер в битве за сердце одного мужчины.Проведите майские выходные и праздники с каналом "Россия" за экраном телевизора или в интернете. Смотрите программу в режиме онлайн-трансляции или на сайте Russia.tv.