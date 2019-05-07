С 7 часов утра начинает вещание 9 мая праздничный информационный канал День Победы на России. В эфире телеканала будут новости и включения с мест в светлый день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

С 7 часов утра начинает вещание 9 мая праздничный информационный канал "День Победы" на "России". В эфире телеканала будут новости и включения с мест в светлый день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Владивосток и Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Севастополь, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Москва.Встречайте День Победы на телеканале "Россия 1". Здесь все события, все краски и лица праздничного дня. Смотрите видеоотчеты из российских городов. А в 10 часов на канале "Россия" начнется трансляция Парада Победы с Красной площади. В нем примут участие 10 тысяч военнослужащих, 25 парадных расчетов. Премьеры этого парада – появление парадных кабриолетов Aurus на Красной площади. На этих машинах командующий парадом и министр обороны России Сергей Шойгу объедут парадный строй. В праздничных колоннах впервые по Красной площади пройдет женский взвод – курсантки Академии имени Жукова.Во главе праздничной колонны традиционно будет шествовать танк Победы – Т-34. А в авиационной части пилотажные группы "Витязи" и "Стрижи" выстроятся над Красной площадью в Кубинский бриллиант – одну из сложнейших и красивейших фигур. Впрочем, часть программы парада держится до самого его начала втайне, чтобы сохранить интригу.В 12 часов по московскому времени праздничные армейские колонны на Красной площади в эфире телеканала "Россия" сменит трансляция праздничного гала-концерта "Спасибо за верность, потомки!" из Государственного Кремлевского дворца. В нем примут участие звезды российской эстрады и кино. Они исполнят исторические и современные песни о войне.Концерт станет прологом для шествия "Бессмертного полка" 9 мая 2019 года. Оно стартует в 15 часов от Белорусского вокзала по Тверской до Красной площади.Вещание канала 9 мая продолжит кинопоказ. И снова премьера: с 16 часов 30 минут смотрите на канале "Россия" шпионский детектив "Прыжок Богомола". Действие фильма происходит в 1942 году, когда НКВД проводит операцию по выявлению агентов абвера, заброшенных на советскую территорию.В 21 час на "России" большая премьера – блокбастер "Т-34". Отважным советским танкистам удалось совершить невероятное – вырваться из плена на легендарном танке. Фильм собрал в прокате с 21 января более 2 миллиардов рублей. Картину на 125 тысячах сеансов посмотрели более 7,5 миллиона зрителей. Теперь фильм увидят все телезрители "России".Героическую тему дня в 23 часа 20 минут продолжит фэнтези "Легенда о Коловрате", в 1 час 30 минут уже 10 мая программу продолжит фильм Федора Бондарчука "Сталинград".Не забывайте и о новостях: "Вести" выйдут в эфире в 14 и в 20 часов.