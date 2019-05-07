Аргентинский форвард итальянского Ювентуса Пауло Дибала может покинуть клуб уже нынешним летом и оказаться в составе другой топовой команды Старого Света. Английский Манчестер Юнайтед готовит конкретное предложение по трансферу, но на игрока претендует и немецкая Бавария.

Аргентинский форвард итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть клуб уже нынешним летом и оказаться в составе другой топовой команды Старого Света. Английский "Манчестер Юнайтед" готовит конкретное предложение по трансферу, но на игрока претендует и немецкая "Бавария".Как уже сообщали 33Live.RuRu, "МЮ" еще в начале марта делал запрос в "Старую синьору" относительно перехода аргентинца и, как тогда сообщали инсайдеры, был готов выложить за футболиста 140 млн евро. Calciomercato информирует, что "Юве" готов отпустить игрока в том случае, если получит за него 100-120 млн евро.В "Баварии" игру Дибалы высоко оценил бывший нападающий сборной Германии, ныне председатель правления клуба Карл-Хайнс Руммениге. Тем не менее, туринский клуб пока не получал официальных предложений о переходе аргентинца.