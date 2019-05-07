Участие в акции Единой России Диктант победы, посвященной событиям Великой Отечественной войны, приняли более пяти тысяч человек. Депутат Госдумы, координатор партийного проекта Историческая память Александр Хинштейн сообщил, что диктант прошел одновременно на 64 площадках Дальнего Востока.

Участие в акции "Единой России" "Диктант победы", посвященной событиям Великой Отечественной войны, приняли более пяти тысяч человек. Депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн сообщил, что диктант прошел одновременно на 64 площадках Дальнего Востока.На данный момент участие в акции "Единой России"приняли 11 дальневосточных регионов, рассказал парламентарий. "Такжеплощадки акции были развернуты на территории четырех иностранных государств,которые по своему времени ближе к дальневосточному – это Китай, Монголия,Вьетнам и Казахстан", – отметил Хинштейн, который является председателеморгкомитета "Диктанта Победы".Единоросс уточнил, что больше всего площадок былоорганизовано в Якутии – 11. В Бурятии и Хабаровском кране – по семь. По егословам, граждане проявили высокий интерес к акции. "Основной этап диктантасостоится в 13:00 по московскому времени", – напомнил координатор партпроекта"Историческая память".К акции присоединятся Сибирь, Урал, Поволжье, ЦентральнаяРоссия и другие регионы страны. Кроме того, в 14:00 по московскому времени всежелающие смогут пройти онлайн-диктант и сразу узнать результат. Площадки акциив России организованы в городах с населением более 500 тысяч, городах воинскойславы и городах-героях.Участникам дается 45 минут для ответа на 20 вопросов.Большая часть из них предполагает четыре варианта ответов. Часть заданийразработали специалисты Российского исторического общества и Российскогогосударственного гуманитарного университета (РГГУ)."Диктант Победы" – акция с международныммасштабом. 46 ее площадок расположены за рубежом. При поддержкеРоссотрудничества они открылись в Австрии, Белоруссии, Германии, Израиле,Китае, Польше, Сербии, Турции, Узбекистане, Чехии и других странах. Итоги акциибудут подведены 12 июня, в День России, на сайте .Напомним, партийный проект "Единой России""Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятниковистории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничеству общественниковна местах. Также партийцы ведут специальное направление, посвященное сохранениюпамяти о Великой Отечественной войне.