Доцент томского вуза осужден на шесть лет за взятки. Также он не сможет заниматься преподаванием в течение последующих пяти лет и должен будет выплатить штраф в миллион рублей. Об этом сообщает ГТРК Томск.

Доцент томского вуза осужден на шесть лет за взятки. Также он не сможет заниматься преподаванием в течение последующих пяти лет и должен будет выплатить штраф в миллион рублей. Об этом сообщает ГТРК "Томск".Сотрудники регионального УФСБ провели расследование по фактам получения преподавателем денежных "вознаграждений" от студентов Томского политехнического университета. Выяснилось, что с марта 2015 по апрель 2017 года они регулярно передавали доценту взятки через посредников. Таким образом, учащиеся получали оценки за экзамены, фактически не сдавая их.В результате примерно за два года такой "деятельности" преподаватель получил более 500 000 рублей, сообщили в СК региона. Суд признал его виновным по 36 эпизодам.