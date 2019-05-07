В Единой лиге ВТБ по баскетболу продолжаются матчи серии 1/4 финала. В одном из противостояний баскетболисты Локомотива-Кубань одержали победу во втором поединке серии против петербургского Зенита. Встреча завершилась со счетом 70:69.

В Единой лиге ВТБ по баскетболу продолжаются матчи серии 1/4 финала. В одном из противостояний баскетболисты "Локомотива-Кубань" одержали победу во втором поединке серии против петербургского "Зенита". Встреча завершилась со счетом 70:69.Наиболее результативными игроком поединка в Краснодаре стал зенитовец Джалейн Рейнольдс, в активе которого 15 очков. У "железнодорожников" самым результативным баскетболистом стал Мустафа Фалль с 12 баллами.Таким образом, благодаря минимальной победе "Локомотив-Кубань" сравнял счет в серии – 1:1. Теперь команды в серии до трех побед переезжают в Северную столицу России. Встречи состоятся 9 и 11 мая.