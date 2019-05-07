Неожиданная кончина актрисы Ирины Цывиной переполошила общественность и породила много слухов. Подруга умершей – артистка Татьяна Васильева опровергла глупые домыслы обывателей.

Неожиданная кончина актрисыИрины Цывиной переполошила общественность и породила много слухов. Подруга умершей– артистка Татьяна Васильева опровергла глупые домыслы обывателей.В Сети не утихают разговорыо криминальных причинах смерти 55-летней звезды. Народ не поверил результатам предварительной экспертизы, согласно которой звезда скончалась от кардиомиопатии.Появились сплетни о том, что приятельница Ирины Цывиной Татьяна Васильевавознамерилась эксгумировать тело вдовы Евгения Евстигнеева. Якобы актриса затеяласобственное расследование.Однако сама Васильева ни о чем таком даже и не думала.Артистка заявила, что не имеет к следствию никакого отношения. Расследованиемпо ее мнеию, должны заниматься компетентные органы, и при желании родственникиИрины."Боже упаси эксгумировать Иру! Даже не могу слышать ничегопро эксгумацию. Это не мое дело. Понятия не имею, откуда может такое идти!" – открестиласьот глупых домыслов Татьяна Васильева.Меж тем адвокатскончавшейся актрисы Юлия Вербицкая заявляет, что смерть носиланенасильственный характер, об этом твердит и следствие. "Говорить о том, чтоуголовное дело возбуждено, мы не можем", – сообщил юрист.Напомним, ранее Татьяна Васильевасообщила, что незадолго до смерти отдалилась от , о чем сейчасочень жалеет. Подруга была и остается частью ее жизни. Артистка считает, что смоглабы спасти Ирину, оказавшись рядом. Об этом сообщает .