Неожиданная кончина актрисы
Ирины Цывиной переполошила общественность и породила много слухов. Подруга умершей
– артистка Татьяна Васильева опровергла глупые домыслы обывателей.
Неожиданная кончина актрисы
Ирины Цывиной переполошила общественность и породила много слухов. Подруга умершей
– артистка Татьяна Васильева опровергла глупые домыслы обывателей.
В Сети не утихают разговоры
о криминальных причинах смерти 55-летней звезды. Народ не поверил результатам предварительной экспертизы, согласно которой звезда скончалась от кардиомиопатии.
Появились сплетни о том, что приятельница Ирины Цывиной Татьяна Васильева
вознамерилась эксгумировать тело вдовы Евгения Евстигнеева. Якобы актриса затеяла
собственное расследование.
Однако сама Васильева ни о чем таком даже и не думала.
Артистка заявила, что не имеет к следствию никакого отношения. Расследованием
по ее мнеию, должны заниматься компетентные органы, и при желании родственники
Ирины.
"Боже упаси эксгумировать Иру! Даже не могу слышать ничего
про эксгумацию. Это не мое дело. Понятия не имею, откуда может такое идти!" – открестилась
от глупых домыслов Татьяна Васильева.
Меж тем адвокат
скончавшейся актрисы Юлия Вербицкая заявляет, что смерть носила
ненасильственный характер, об этом твердит и следствие. "Говорить о том, что
уголовное дело возбуждено, мы не можем", – сообщил юрист.
Напомним, ранее Татьяна Васильева
сообщила, что незадолго до смерти отдалилась от , о чем сейчас
очень жалеет. Подруга была и остается частью ее жизни. Артистка считает, что смогла
бы спасти Ирину, оказавшись рядом. Об этом сообщает .