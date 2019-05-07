После скандала с постом шоумена о родах жены принца Гарри Меган Маркл у него нашелся защитник. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Андрей Малахов ни за что получил море критики от пользователей Сети.

После скандала с постом шоумена о родах женыпринца Гарри Меган Маркл у него нашелся защитник. Эксперт Совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Андрей Малаховни за что получил море критики от пользователей Сети."Меня сложно заподозрить в беззаветной симпатии кАндрею Малахову, так как я довольно часто высказываюсь о его весьма спорныхпередачах, но давайте же будем людьми в конце концов", – призвал собеседник "Дни.ру".Дело в том, что разъяренная толпа фолловеров просто растерзала в соцсетяхтелеведущего за пост в Twitter."Читаю в СМИ: дескать, Андрей Малахов не скорбит попогибшим людям рейса SSJ-100 в Шереметьево. Извините меня, но ведь, этонасколько же нужно не уважать человека, чтобы голословно подобное писать?", -заявил эксперт.По его словам, еще 6 мая утром у настене в Instagramбыл опубликован скорбный пост о трагедии. "Большое количество людей зашли впубликацию, выразили соболезнования родственникам погибших. Что это за кампаниятравли в отношении Малахова? Он что, самый удобный мальчик для битья?", -разразился праведным гневом Вадим Манукян.Эксперт уверен, что с этим надо заканчивать. "Критикуйтеза дело, если есть повод в профессиональной плоскости. Но безудержная, ничем немотивированная травля – это низко!", – резюмировал Манукян.Отметим, что собрал десятки критичных комментариев под постом о наследникебританского престола в соцсети. Пользователей удивили его восторги по поводурождения ребенка у принца Гарри и Меган Маркл – в то время, как в Россиипогибли люди.