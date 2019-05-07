После скандала с постом шоумена о родах жены
принца Гарри Меган Маркл у него нашелся защитник. Эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Андрей Малахов
ни за что получил море критики от пользователей Сети.
После скандала с постом шоумена о родах жены
принца Гарри Меган Маркл у него нашелся защитник. Эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Андрей Малахов
ни за что получил море критики от пользователей Сети.
"Меня сложно заподозрить в беззаветной симпатии к
Андрею Малахову, так как я довольно часто высказываюсь о его весьма спорных
передачах, но давайте же будем людьми в конце концов", – призвал собеседник "Дни.ру".
Дело в том, что разъяренная толпа фолловеров просто растерзала в соцсетях
телеведущего за пост в Twitter.
"Читаю в СМИ: дескать, Андрей Малахов не скорбит по
погибшим людям рейса SSJ-100 в Шереметьево. Извините меня, но ведь, это
насколько же нужно не уважать человека, чтобы голословно подобное писать?", -
заявил эксперт.
По его словам, еще 6 мая утром у на
стене в Instagram
был опубликован скорбный пост о трагедии. "Большое количество людей зашли в
публикацию, выразили соболезнования родственникам погибших. Что это за кампания
травли в отношении Малахова? Он что, самый удобный мальчик для битья?", -
разразился праведным гневом Вадим Манукян.
Эксперт уверен, что с этим надо заканчивать. "Критикуйте
за дело, если есть повод в профессиональной плоскости. Но безудержная, ничем не
мотивированная травля – это низко!", – резюмировал Манукян.
Отметим, что собрал десятки критичных комментариев под постом о наследнике
британского престола в соцсети. Пользователей удивили его восторги по поводу
рождения ребенка у принца Гарри и Меган Маркл – в то время, как в России
погибли люди.