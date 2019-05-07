Максим Фадеев переживает невосполнимую утрату. Музыкант не стал отмечать день своего рождения – Фадеев признался, что не может впустить в себя праздник из-за страшной трагедии в Шереметьево.
Максим Фадеев переживает невосполнимую утрату. Музыкант не стал отмечать день своего рождения – Фадеев признался, что не может "впустить в себя праздник" из-за страшной трагедии в Шереметьево.
6 мая исполнился 51 год. Поклонники засыпали известного музыканта и продюсера поздравлениями. Фадеев подписчиков поблагодарил – но подчеркнул, что не может радоваться празднику.
"Сегодня у меня День Рождения. Я вижу поздравления каждого и благодарен вам за теплые слова. Но сейчас я не могу впустить в себя праздничное настроение. Потому что все мысли об авиакатастрофе в Шереметьево" – написал продюсер в Instagram.
На снимке, опубликованном в микроблоге, музыкант запечатлен тв черной одежде. В подписи к нему продюсер выразил соболезнования близким погибших. Гибель людей в сгоревшем самолете, по словам – страшная трагедия и невосполнимая утрата.
Трагедия в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом Москва-Мурманск совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Погиб 41 человек, напоминает .
поддержали все подписчики его Instagram. Продюсер назвали душевным человеком, отметили его доброту. Один из комментаторов посоветовал музыканту написать песню про самолет.