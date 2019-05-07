Максим Фадеев переживает невосполнимую утрату. Музыкант не стал отмечать день своего рождения – Фадеев признался, что не может впустить в себя праздник из-за страшной трагедии в Шереметьево.

Максим Фадеев переживает невосполнимую утрату. Музыкант не стал отмечать день своего рождения – Фадеев признался, что не может "впустить в себя праздник" из-за страшной трагедии в Шереметьево.6 мая исполнился 51 год. Поклонники засыпали известного музыканта и продюсера поздравлениями. Фадеев подписчиков поблагодарил – но подчеркнул, что не может радоваться празднику."Сегодня у меня День Рождения. Я вижу поздравления каждого и благодарен вам за теплые слова. Но сейчас я не могу впустить в себя праздничное настроение. Потому что все мысли об авиакатастрофе в Шереметьево" – написал продюсер в Instagram.На снимке, опубликованном в микроблоге, музыкант запечатлен тв черной одежде. В подписи к нему продюсер выразил соболезнования близким погибших. Гибель людей в сгоревшем самолете, по словам – страшная трагедия и невосполнимая утрата.Трагедия в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом Москва-Мурманск совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Погиб 41 человек, напоминает .поддержали все подписчики его Instagram. Продюсер назвали душевным человеком, отметили его доброту. Один из комментаторов посоветовал музыканту написать песню про самолет.